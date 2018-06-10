Требуется ответить на ряд вопросов по Java EE

Системное программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Требуется ответить на ряд вопросов по Java EE

Есть ряд вопросов по основам Java EE. Требуется на них ответить. Вопросы из обучающего курса по Java EE.

Оплата по количеству затраченных часов на ответы.

5 лет назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад