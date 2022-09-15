Менеджер по продажам ДВС и КПП

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Закрыт1 заявка656 просмотров

Менеджер по продажам - Удалённо!

Направление - продажа автозапчастей. (ДВС и КПП)

Требования:

  • Опыт работы в сфере продаж; (без него будет тяжеловато, но возможно, зависит от ваших амбиций и умения общаться с людьми)
  • Грамотная устная и письменная речь; (без этого никуда, если вы с любым "акцентом" кроме РУ, к сожалению никак)

    Вы должны хоть немного разбираться в марках и моделях авто. Должны понимать что есть БМВ, а что есть Ауди, что есть Вариатор, а что есть Механика.

    Технические подробности не нужны!! Что из чего состоит или что к чему идет, знать не нужно!

Обязанности:

  • Обработка входящих заявок. (горячие заявки, без холодных прозвонов)
  • Работа с документами и поиск фото - НЕ ТРЕБУЕТСЯ! От вас только грамотная обработка клиентов.
Условия:

  • Средняя ЗП 100-150к в месяц. Зависит от ваших способностей продавать.
  • Оплата вам 20% от закрытого чека. (средний чек 50к руб.)
  • График с 9 до ~ (сами решаете когда заканчивать)
Захожу 1-2 раза в день.

Можно в тг @manager_managerov

3 года назад
kiriunink
Кирилл 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад

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