Ищем скаута по работе с блогерами для привлечения владельцев новых и старых каналов на платформу SocialJet. Обязанности включают подключение каналов, помощь с вопросами и оформление писем для коммуникации с администрацией. Условия: гибкий график, конкурентоспособная оплата, возможность удаленной работы и карьерного роста.
Менеджер по продажам ДВС и КПП
Менеджер по продажам - Удалённо!
Направление - продажа автозапчастей. (ДВС и КПП)
Требования:
- Опыт работы в сфере продаж; (без него будет тяжеловато, но возможно, зависит от ваших амбиций и умения общаться с людьми)
- Грамотная устная и письменная речь; (без этого никуда, если вы с любым "акцентом" кроме РУ, к сожалению никак)
Вы должны хоть немного разбираться в марках и моделях авто. Должны понимать что есть БМВ, а что есть Ауди, что есть Вариатор, а что есть Механика.
Технические подробности не нужны!! Что из чего состоит или что к чему идет, знать не нужно!
- Обработка входящих заявок. (горячие заявки, без холодных прозвонов)
- Работа с документами и поиск фото - НЕ ТРЕБУЕТСЯ! От вас только грамотная обработка клиентов.
- Средняя ЗП 100-150к в месяц. Зависит от ваших способностей продавать.
- Оплата вам 20% от закрытого чека. (средний чек 50к руб.)
- График с 9 до ~ (сами решаете когда заканчивать)
Можно в тг @manager_managerov
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