Оператор чата со знанием английского языка

В международное агентство требуются операторы ПК желающие зарабатывать!

Для отклика заполняйте гугл форму https://forms.gle/776ioqhTJjUPdgYB8

О вакансии - https://youtu.be/x8SBlBgdmwA

Первая выплата - аванс на 14й день работы (половина от заработанного).

Требования:

* готовые учиться и стремящиеся к достижению результатов

* приветствуется усидчивость, общительность, ответственность, и творческий подход к работе

* опыт работы будет преимуществом без опыта обучим

* знания английского языка на среднем уровне (если вы не сможете общаться на простые темы без гугл переводчика, то просим не отправлять нам отклик, так как ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВАЖНЫ!)

* уверенный пользователь ПК

* обратите ВНИМАНИЕ, что эта работа подразумевает занятость 6 ДНЕЙ в неделю и 8 ЧАСОВ в день (только ПОЛНАЯ занятость, если ищите подработку, то не отправляйте отклик пожалуйста)

Условия работы:

* наличие компьютера или ноутбука, скоростной интернет (работать на телефоне не возможно)

* удалённая работа на дому.

Средняя зарплата по агентству 500$ - 1500$ в месяц.

Обязанности:

* общение на сайте от имени наших девушек, которые в поиске мужа

* составление писем и ежедневные ответы на письма

* построение долгосрочных отношений с мужчинами

Что мы можем предложить:

* поддержка руководителя 18 часов в сутки 6 дней в неделю

* стабильные выплаты зарплаты

* карьерный рост возможен уже через 6 месяцев работы

* работа по договору

Законность:

* все наши клиентки дают согласие на общение от их имени на сайте

* мужчины регистрируясь на сайте подписывают соглашение сайта, о том, что они понимают, что с ними могут общаться операторы, а не сами девушки

* мы работаем официально, как компания и платим налоги

Интересно наше предложение? Отклик https://forms.gle/YZajKeeSWkYyjM1f6