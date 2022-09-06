Оператор чата со знанием английского языка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт3 заявки1135 просмотров

В международное агентство требуются операторы ПК желающие зарабатывать!

Для отклика заполняйте гугл форму https://forms.gle/776ioqhTJjUPdgYB8

О вакансии - https://youtu.be/x8SBlBgdmwA

Первая выплата - аванс на 14й день работы (половина от заработанного).

Требования:

* готовые учиться и стремящиеся к достижению результатов

* приветствуется усидчивость, общительность, ответственность, и творческий подход к работе

* опыт работы будет преимуществом без опыта обучим

* знания английского языка на среднем уровне (если вы не сможете общаться на простые темы без гугл переводчика, то просим не отправлять нам отклик, так как ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВАЖНЫ!)

* уверенный пользователь ПК

* обратите ВНИМАНИЕ, что эта работа подразумевает занятость 6 ДНЕЙ в неделю и 8 ЧАСОВ в день (только ПОЛНАЯ занятость, если ищите подработку, то не отправляйте отклик пожалуйста)

Условия работы:

* наличие компьютера или ноутбука, скоростной интернет (работать на телефоне не возможно)

* удалённая работа на дому.

Средняя зарплата по агентству 500$ - 1500$ в месяц.

Обязанности:

* общение на сайте от имени наших девушек, которые в поиске мужа

* составление писем и ежедневные ответы на письма

* построение долгосрочных отношений с мужчинами

Что мы можем предложить:

* поддержка руководителя 18 часов в сутки 6 дней в неделю

* стабильные выплаты зарплаты

* карьерный рост возможен уже через 6 месяцев работы

* работа по договору

Законность:

* все наши клиентки дают согласие на общение от их имени на сайте

* мужчины регистрируясь на сайте подписывают соглашение сайта, о том, что они понимают, что с ними могут общаться операторы, а не сами девушки

* мы работаем официально, как компания и платим налоги

Интересно наше предложение? Отклик https://forms.gle/YZajKeeSWkYyjM1f6

3 года назад
kristpet
53 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дарія
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сustomer Support Manager (remote)

    $750

    Ищем Customer Support Manager для работы в удаленной службе поддержки клиентов. Задачи включают онбординг, помощь в настройке систем и поддержку клиентов. Требуется опыт работы в поддержке от 2 лет, английский язык не ниже среднего, знание финансовых рынков и торговых платформ MT4/MT5 будет преимуществом. Предлагаем достойную зарплату и поддержку команды.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по продажам

    $500

    В компанию требуется менеджер по продажам до 35 лет с опытом. Обязанности включают консультирование клиентов и составление макетов кухонных гарнитуров. График работы Пн-Пт, 10:00 - 19:00 по МСК. Заработок от 50 тыс. р. в месяц при 2 часах работы в день. Наличие компьютера, телефона и интернета обязательно.

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробник по iiko

    Шукаємо розробника по iiko з України для виконання одноразового замовлення. Ціна є умовною та може бути обговорена. Очікується професійний підхід та досвід роботи з iiko.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Щукаю помічників

    Ищу помощников для поддержки клиентов. Необходимо отвечать и вести переписку с клиентами. Задача требует оперативности и внимательности к деталям.

    Служба поддержки52 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обробка вхідних заявок

    $600

    Необхідно обробити вхідні заявки для служби підтримки. Завдання вимагає уваги до деталей та відповідальності. Подробиці обговорюються в приватному.

    Служба поддержки41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер діректу

    Шукається менеджер діректу для обробки заявок в Instagram. Необхідно вести робочу сторінку, відповідати на повідомлення за готовими шаблонами, а також публікувати пости та історії. Оплата щоденна, від 600 грн/день.

    Служба поддержки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультант (без опыта)

    Приглашаем на вакансию консультанта для работы в службе поддержки. Работа удаленная, от 3-4 часов в день. Обязанности включают обработку заявок и консультации. Требуется стабильный интернет. Бесплатное обучение и возможность карьерного роста. Подходит для всех регионов России.

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рассылка по базе

    $85

    Ищется кандидат для постоянной работы по рассылке информации и внесению данных в таблицу. Занятость 2-3 часа в день, высокая скорость печати и грамотная письменная речь обязательны. Оплата производится ежедневно, стоимость указана за месяц.

    Служба поддержки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прозвон холодной базы

    $8

    Требуется прозвон холодной базы из 136 контактов. Необходимо задать два вопроса: занимаются ли они спецтехникой и какой размер автопарка. Доступ к IP-телефонии будет предоставлен для осуществления звонков за счет заказчика.

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Не приходят сообщения из форм обратной связи.

    Проблема с получением сообщений из форм обратной связи требует оперативного решения. Ранее функционал работал исправно, необходимо выяснить причины сбоя и восстановить работу форм. Ожидается быстрое реагирование и устранение проблемы.

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    3 года назад