В компанию требуется менеджер по продажам до 35 лет с опытом. Обязанности включают консультирование клиентов и составление макетов кухонных гарнитуров. График работы Пн-Пт, 10:00 - 19:00 по МСК. Заработок от 50 тыс. р. в месяц при 2 часах работы в день. Наличие компьютера, телефона и интернета обязательно.
Сustomer Support Manager (remote)
Technology Vector Ltd – международная компания, предоставляющая технологические решения для брокеров на финансовых рынках. Наша компания занимается созданием и настройкой веб-сайтов, подключением и интеграцией систем CRM, торговых терминалов MetaTrader (MT4/MT5), а
также торговых веб-трейдеров.
Мы ищем ответственных сотрудников на удаленную работу в отдел поддержки клиентов (Сustomer Support Manager) посменно.
Задачи:
Работа в дневную, вечернюю, либо ночную смену (по вашему выбору)
- Онбординг и помощь с первоначальным подключением / интеграцией клиентов:
- Первичное общение с новыми клиентами, сбор информации
- Помощь клиентам в подключении и настройке всех систем
- Поддержка клиентов после подключения
- Контроль приема и выполнения запросов от клиентов на всех стадиях
- Оперативная помощь в решении вопросов и технических проблем, связанных с предоставляемыми услугами
- Документирование выполняемых действий и разработка инструкций для повышения эффективности поддержки клиентов
Требования:
- Наличие компьютера со стабильным и быстрым подключением к сети Интернет с возможностью голосового общения онлайн
- Опыт работы в отделе поддержки от двух лет
- Английский язык на уровне не ниже среднего (обязательно!)
- Владение офисными программами
- Знание принципов работы финансовых рынков и инструментов
- Опыт работы на финансовых рынках как преимущество
- Опыт работы с торговыми платформами MT4/MT5 как преимущество
- Грамотный письменный и устный русский язык — он понадобится не только в разговорах с клиентами, но и в твоей команде;
- Письменный английский — нужно не только понимать, но и без ошибок отвечать на запросы;
- Умение анализировать информацию, делать выводы и составлять понятный ответ;
- Продвинутое владение ПО, общая техническая грамотность;
- Организованность, вежливость, самообучаемость, стрессоустойчивость;
Мы предлагаем:
- Удалённую и самостоятельную работу из любой точки мира
- Вежливый и заботливый коллектив из разных стран
- Помощь и обучение по рабочим процессам
- Достойная зарплата в любой удобной Вам валюте.
Резюме присылайте на нашу почту: [email protected]
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