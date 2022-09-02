Technology Vector Ltd – международная компания, предоставляющая технологические решения для брокеров на финансовых рынках. Наша компания занимается созданием и настройкой веб-сайтов, подключением и интеграцией систем CRM, торговых терминалов MetaTrader (MT4/MT5), а

также торговых веб-трейдеров.

Мы ищем ответственных сотрудников на удаленную работу в отдел поддержки клиентов (Сustomer Support Manager) посменно.

Задачи:

Работа в дневную, вечернюю, либо ночную смену (по вашему выбору)

- Онбординг и помощь с первоначальным подключением / интеграцией клиентов:

- Первичное общение с новыми клиентами, сбор информации

- Помощь клиентам в подключении и настройке всех систем

- Поддержка клиентов после подключения

- Контроль приема и выполнения запросов от клиентов на всех стадиях

- Оперативная помощь в решении вопросов и технических проблем, связанных с предоставляемыми услугами

- Документирование выполняемых действий и разработка инструкций для повышения эффективности поддержки клиентов

Требования:

- Наличие компьютера со стабильным и быстрым подключением к сети Интернет с возможностью голосового общения онлайн

- Опыт работы в отделе поддержки от двух лет

- Английский язык на уровне не ниже среднего (обязательно!)

- Владение офисными программами

- Знание принципов работы финансовых рынков и инструментов

- Опыт работы на финансовых рынках как преимущество

- Опыт работы с торговыми платформами MT4/MT5 как преимущество

- Грамотный письменный и устный русский язык — он понадобится не только в разговорах с клиентами, но и в твоей команде;

- Письменный английский — нужно не только понимать, но и без ошибок отвечать на запросы;

- Умение анализировать информацию, делать выводы и составлять понятный ответ;

- Продвинутое владение ПО, общая техническая грамотность;

- Организованность, вежливость, самообучаемость, стрессоустойчивость;

Мы предлагаем:

- Удалённую и самостоятельную работу из любой точки мира

- Вежливый и заботливый коллектив из разных стран

- Помощь и обучение по рабочим процессам

- Достойная зарплата в любой удобной Вам валюте.

Резюме присылайте на нашу почту: [email protected]