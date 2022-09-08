Скаут по работе с блогерами

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт15 заявок865 просмотров

Ваша задача - привлечение владельцев новых и старых каналов к работе на платформе SocialJet. Подключать их и помогать с ответами на основные вопросы, во время подключения, оформлять письма для коммуникации с администрацией сайтов.

Что мы предлагаем:

Конкурентоспособную оплату, обучение, гибкий график работы, возможность работать из дома, карьерный рост, хороший и дружный коллектив единомышленников.

Что нужно:

- любой гаджет с выходом в интернет;

- свободное время;

- ответственность и внимательность;

- грамотность;

- желание зарабатывать.

SocialJet - платформа для владельцев каналов и рекламодателей, объединяющая стек современных технологий и потребностей.

3 года назад
Domino_SJ
Нарине 
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Заявки фрилансеров

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