Ваша задача - привлечение владельцев новых и старых каналов к работе на платформе SocialJet. Подключать их и помогать с ответами на основные вопросы, во время подключения, оформлять письма для коммуникации с администрацией сайтов.

Что мы предлагаем:

Конкурентоспособную оплату, обучение, гибкий график работы, возможность работать из дома, карьерный рост, хороший и дружный коллектив единомышленников.

Что нужно:

- любой гаджет с выходом в интернет;

- свободное время;

- ответственность и внимательность;

- грамотность;

- желание зарабатывать.

SocialJet - платформа для владельцев каналов и рекламодателей, объединяющая стек современных технологий и потребностей.