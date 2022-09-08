В международное агентство требуются операторы чата с хорошими знаниями английского языка. Занятость 6 дней в неделю по 8 часов. Обязанности включают общение от имени клиентов и составление писем. Предоставляется поддержка руководителя, стабильные выплаты и возможность карьерного роста. Работа только на полной занятости.
Скаут по работе с блогерами
Ваша задача - привлечение владельцев новых и старых каналов к работе на платформе SocialJet. Подключать их и помогать с ответами на основные вопросы, во время подключения, оформлять письма для коммуникации с администрацией сайтов.
Что мы предлагаем:
Конкурентоспособную оплату, обучение, гибкий график работы, возможность работать из дома, карьерный рост, хороший и дружный коллектив единомышленников.
Что нужно:
- любой гаджет с выходом в интернет;
- свободное время;
- ответственность и внимательность;
- грамотность;
- желание зарабатывать.
SocialJet - платформа для владельцев каналов и рекламодателей, объединяющая стек современных технологий и потребностей.
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