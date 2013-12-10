Менеджеры в службу поддержки

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  2. Служба поддержки
Закрыт6 заявок166 просмотров

Проект – техническая поддержка двух программных комплексов.

Долгосрочный проект – на протяжении 2014 года.

Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества):

- прием и регистрация заявок (преимущественно электронная почта, редко – по телефону);

- рассмотрение заявок и распределение среди технических специалистов;

- учет и контроль выполнения работ;

- подготовка ответов по заявкам;

- планирование работ, согласование доступов в телефонном режиме и прочее.

Требования:

- ответственность и пунктуальность;

- умение наладить коммуникации с сотрудниками;

- грамотный русский язык;

- желание и умение быстро освоить тематику проекта.

В ответе по данной вакансии прошу обязательно указывать:

- опыт подобного рода работ;

- формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту;

- пожелания по оплате (почасовая ставка).

11 лет назад
alexeei
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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