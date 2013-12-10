В CPA сеть требуется менеджер службы поддержки, удалённо! 24/7 Требования - коммуникабельность - трудолюбие - вежливо
Менеджеры в службу поддержки
Проект – техническая поддержка двух программных комплексов.
Долгосрочный проект – на протяжении 2014 года.
Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны различные варианты сотрудничества):
- прием и регистрация заявок (преимущественно электронная почта, редко – по телефону);
- рассмотрение заявок и распределение среди технических специалистов;
- учет и контроль выполнения работ;
- подготовка ответов по заявкам;
- планирование работ, согласование доступов в телефонном режиме и прочее.
Требования:
- ответственность и пунктуальность;
- умение наладить коммуникации с сотрудниками;
- грамотный русский язык;
- желание и умение быстро освоить тематику проекта.
В ответе по данной вакансии прошу обязательно указывать:
- опыт подобного рода работ;
- формат занятости, в частности, когда находитесь на связи, сколько можете уделять времени проекту;
- пожелания по оплате (почасовая ставка).
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