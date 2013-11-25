Оператор в интернет-магазин. Удалённо.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт12 заявок761 просмотр

В интернет-магазин требуется оператор для общения с клиентами. Звонков не очень много. Большую часть времени можете заниматься своими делами, но нужно отвечать на все звонки - т.е. быть возле компьютера.

Обязанности:

- приём звонков;

- звонки клиентам - обработка заказов пришедших через сайт;

- учёт входящих/исходящих звонков.

Требованиея:

- граммотная русская речь, умение четко формулировать свои мысли;

- быть в сети с 10 до 19-00 с понедельника по пятницу;

- стабильный высокоскоростной интернет;

- уверенный пользователь ПК.

Оплата от 7500 до 11000 рублей (фикс + %).

11 лет назад
samcram
Саша 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Администратор сайта

    В интернет магазин требуется администратор сайта нужно: выкладывать новости-одну новость в два три дня выкладывать новинки: описание+фото+стоимость- примерно 10-20 штук в месяц менять Акции, раз в две недели менять ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер по работе с клиентами

    $1000

    В студию требуются сотрудники отдела продаж. Задачи: обзвон клиентов, назначение встреч, рассылка коммерческих предложений. Рассматриваю кандидатов без опыта работы. Дадим все необходимые инструменты, научим продавать. Взамен Вы получаете хороший процент с продаж ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаленный специалист Корпоративных продаж

    $500

    Виртуальному оператору мобильной связи на конкурсной основе на полную занятость требуется специалист в удаленном доступе для корпоративных подключений по мобильной и фиксированной связи юридических и физических лиц московского региона. ================================================================= ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор почтовых рассылок

    Требуется специалист способный грамотно организовать e-mail маркетинг в разрезе одной фирмы. Работа в команде с менеджерами. Статьи для писем пишет наш копирайтер. Стартовая база порядка 50 000 адресов. Работа с откликами. ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор почтовой рассылки

    $2500

    Мы кредитный брокер. Занимаемся кредитным брокериджем Сотрудничаем с банками , имеем свою микро финансовую компанию и инвестиционный фонд. Требуется специалист по рассылке наших предложений и предложений партнеров. конечный результат это подтвержденные заявки от ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прозвон по скайп/телефону

    $50

    Нужно прозвонить по скайп или телефону сотрудников. Пригласить их на встречу. Просто позвонить, сказать "Вы приглашаетесь туда то и туда то". Контакты дам. Работы на 3 часа примерно. Сделать нужно сегодня или завтра.

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Руководитель отдела службы поддержки

    $1000

    Заграничная компания ищет нового руководителя отдела службы поддержки. Компания занимается разработкой плагинов и тем для WordPress. Описание вакансии: 1) Вы будете главным человеком в отделе; 2) Вся работа на ...

    CSSHTMLWordPress
    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзвон поступающих заявок

    Поступает заявка от соискателя на вакансию Нужно позвонить и записать на собеседование. Сценарий переговоров - предоставлю Оплата - 15 руб/звонок. Расходы на телефонию оплачивается отдельно ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер по работе с клиентами (строительство)

    $500

    Обязанности: Поиск новых клиентов, Ведение телефонных переговоров, Консультирование клиентов и оформление заявок. Отправление заинтересованным клиентам дополнительных материалов по электронной почте ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад