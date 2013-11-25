Оператор в интернет-магазин. Удалённо.

В интернет-магазин требуется оператор для общения с клиентами. Звонков не очень много. Большую часть времени можете заниматься своими делами, но нужно отвечать на все звонки - т.е. быть возле компьютера.

Обязанности:

- приём звонков;

- звонки клиентам - обработка заказов пришедших через сайт;

- учёт входящих/исходящих звонков.

Требованиея:

- граммотная русская речь, умение четко формулировать свои мысли;

- быть в сети с 10 до 19-00 с понедельника по пятницу;

- стабильный высокоскоростной интернет;

- уверенный пользователь ПК.

Оплата от 7500 до 11000 рублей (фикс + %).