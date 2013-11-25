В интернет магазин требуется администратор сайта нужно: выкладывать новости-одну новость в два три дня выкладывать новинки: описание+фото+стоимость- примерно 10-20 штук в месяц менять Акции, раз в две недели менять ...
Оператор в интернет-магазин. Удалённо.
В интернет-магазин требуется оператор для общения с клиентами. Звонков не очень много. Большую часть времени можете заниматься своими делами, но нужно отвечать на все звонки - т.е. быть возле компьютера.
Обязанности:
- приём звонков;
- звонки клиентам - обработка заказов пришедших через сайт;
- учёт входящих/исходящих звонков.
Требованиея:
- граммотная русская речь, умение четко формулировать свои мысли;
- быть в сети с 10 до 19-00 с понедельника по пятницу;
- стабильный высокоскоростной интернет;
- уверенный пользователь ПК.
Оплата от 7500 до 11000 рублей (фикс + %).
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