Администрирование сайта www.territoriabar.ru

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт13 заявок311 просмотров

Здравствуйте!

Требуется администрирование сайта www.territoriabar.ru

Содержит 5 локаций и одну общую страницу.

2-3 раза в неделю необходимо добавлять афиши в разделы локаций рексторанов и на гл. страницу, корректировка меню, бар карты.

Плюс поисковое SEO-продвижение ежемесячно:

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Прошу откликнуться.

11 лет назад
territoriabar
Константин 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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