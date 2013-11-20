Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы - составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты, искать информацию в интернете и т.д и т.п Работа 4 часа в день. Обязательна возможность связи по ...
Администрирование сайта www.territoriabar.ru
Здравствуйте!
Требуется администрирование сайта www.territoriabar.ru
Содержит 5 локаций и одну общую страницу.
2-3 раза в неделю необходимо добавлять афиши в разделы локаций рексторанов и на гл. страницу, корректировка меню, бар карты.
Плюс поисковое SEO-продвижение ежемесячно:
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