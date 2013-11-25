В интернет-магазин требуется оператор для общения с клиентами. Звонков не очень много. Большую часть времени можете заниматься своими делами, но нужно отвечать на все звонки - т.е. быть возле компьютера. Обязанности: ...
Удаленный ассистент на неполный рабочий день
Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы - составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты, искать информацию в интернете и т.д и т.п
Работа 4 часа в день. Обязательна возможность связи по скайпу.
Оплата от 6000 руб в мес. график 5/2
Если владеете какими-то дополнительными навыками или знаниями - указывайте будет плюсом.
Испытательный срок (оплачиваемый) - 1 неделя.
В заявке напишите несколько слов о себе или отправьте краткое резюме на электронный адрес, который указан в профиле, с темой "вакансия ассистент"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Служба поддержки12 заявокЗакрыт11 лет назад
В интернет магазин требуется администратор сайта нужно: выкладывать новости-одну новость в два три дня выкладывать новинки: описание+фото+стоимость- примерно 10-20 штук в месяц менять Акции, раз в две недели менять ...Служба поддержки12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
В студию требуются сотрудники отдела продаж. Задачи: обзвон клиентов, назначение встреч, рассылка коммерческих предложений. Рассматриваю кандидатов без опыта работы. Дадим все необходимые инструменты, научим продавать. Взамен Вы получаете хороший процент с продаж ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Виртуальному оператору мобильной связи на конкурсной основе на полную занятость требуется специалист в удаленном доступе для корпоративных подключений по мобильной и фиксированной связи юридических и физических лиц московского региона. ================================================================= ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист способный грамотно организовать e-mail маркетинг в разрезе одной фирмы. Работа в команде с менеджерами. Статьи для писем пишет наш копирайтер. Стартовая база порядка 50 000 адресов. Работа с откликами. ...Служба поддержки3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Мы кредитный брокер. Занимаемся кредитным брокериджем Сотрудничаем с банками , имеем свою микро финансовую компанию и инвестиционный фонд. Требуется специалист по рассылке наших предложений и предложений партнеров. конечный результат это подтвержденные заявки от ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно прозвонить по скайп или телефону сотрудников. Пригласить их на встречу. Просто позвонить, сказать "Вы приглашаетесь туда то и туда то". Контакты дам. Работы на 3 часа примерно. Сделать нужно сегодня или завтра.Служба поддержки5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Входящие звонки; Ведение документооборота; Обработка корреспонденции;Служба поддержкинет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Заграничная компания ищет нового руководителя отдела службы поддержки. Компания занимается разработкой плагинов и тем для WordPress. Описание вакансии: 1) Вы будете главным человеком в отделе; 2) Вся работа на ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Поступает заявка от соискателя на вакансию Нужно позвонить и записать на собеседование. Сценарий переговоров - предоставлю Оплата - 15 руб/звонок. Расходы на телефонию оплачивается отдельно ...Служба поддержки3 заявкиЗакрыт11 лет назад