Удаленный ассистент на неполный рабочий день

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт14 заявок553 просмотра

Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы - составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты, искать информацию в интернете и т.д и т.п

Работа 4 часа в день. Обязательна возможность связи по скайпу.

Оплата от 6000 руб в мес. график 5/2

Если владеете какими-то дополнительными навыками или знаниями - указывайте будет плюсом.

Испытательный срок (оплачиваемый) - 1 неделя.

В заявке напишите несколько слов о себе или отправьте краткое резюме на электронный адрес, который указан в профиле, с темой "вакансия ассистент"

11 лет назад
Naidorf
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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