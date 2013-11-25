Удаленный ассистент на неполный рабочий день

Требуется ассистент для выполнения не сложной рутинной работы - составлять и размещать объявления, регистрировать аккаунты, искать информацию в интернете и т.д и т.п

Работа 4 часа в день. Обязательна возможность связи по скайпу.

Оплата от 6000 руб в мес. график 5/2

Если владеете какими-то дополнительными навыками или знаниями - указывайте будет плюсом.

Испытательный срок (оплачиваемый) - 1 неделя.

В заявке напишите несколько слов о себе или отправьте краткое резюме на электронный адрес, который указан в профиле, с темой "вакансия ассистент"