Необходимо сделать холодный прозвон потенциальных клиентов. Локация - Украина (предпочтительно Киев, Харьков, Львов) и Россия (центральная часть). Все результаты необходимо заносить в LiraCRM. Для звонков предоставляется SIP-телефония, интегрированная с LiraCRM (звонки совершаются прямо оттуда). ...
Модерирование двух проектов сайта
"Форум" и "Объявления о продаже оборудования и вакансии"
Заявки фрилансеров
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