Обзвонить 400 поставщиков (на выбор КС/МТС, из дома, в удобное время)

Нужно обзвонить 400 контактов (потенциальных поставщиков). Задать 5-9 вопросов. Занести “да/нет” в таблицу.

Звонить можно с 9 до 18, в удобное для Вас время. Желательно обзвонить в течении дня сегодня, максимум - пятница. Звонки с вашего телефона, но мы выдадим таблицу с контактами вашего оператора, то есть Вам тратить на связь не нужно.

Оплата 250 грн, возможна премия.

Время от времени у нас возникает подобная задача - подработка не разовая. Нам нужно пару человек.