Ищем оператора чата для работы переводчиком с иностранными клиентами. Ваша задача — вести переписку на специализированных платформах знакомств, отвечать на письма и поддерживать дружескую атмосферу. Требуется наличие компьютера и готовность работать полный день. Предлагаем гибкий график и процент от заработка.
Оператор чата
Агентство Dream singles приглашает на удаленную, хорошо оплачиваемую работу!
Еженедельные выплаты в течение первого месяца !
Полная занятость.
Можно без опыта.
Вакансия не предусматривает знание английского языка!
Обязанности:
- Вы будете работать на международной платформе за встроенным переводчиком!
- Ответ на запросы пользователей в чате
- Использование системы онлайн чата
- Ведение диалогов вежливо и профессионально
График работы:
Работа удаленно позволит вам гибкий график и возможность работы с любой точки мира. Изменения (график) уточняем из HR агентства.
Условия:
Зарплата 1500-2000$ , бонусы и премии за лучшие результаты.
Поддержка новых сотрудников 24/7 и учим
Для работы нужен ПК и интернет или ноутбук.
Пишите в telegram:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Служба поддержки2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $2000
Требуются операторы чата для работы онлайн из любой точки мира. Предлагаем фиксированный доход 40% от анкеты, бонусы и обучение для новичков. Средняя зарплата составляет 700-1500 долларов в месяц. Ищем коммуникабельных людей, готовых развиваться и зарабатывать.Служба поддержки4 заявкиЗакрытмесяц назад
Шукаємо оператора служби підтримки для взаємодії з користувачами через різні канали. Обов'язки включають надання консультацій з технічних та фінансових питань, ознайомлення з продуктами компанії та їх характеристиками. Вимоги: володіння українською мовою, комунікабельність і самоорганізація. Графік роботи позмінний, 2/2, можливість отримання бонусів та доступ до курсів.Служба поддержки1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо прозвонить 70 клиентов для получения отзывов о продукции. За каждый звонок оплата составляет 5 грн., за оставленный отзыв - 25 грн. Звонки будут осуществляться через бесплатное приложение, которое будет настроено. Требуется наличие ПК с хорошим интернет-соединением и наушников с микрофоном. В перспективе возможны 500-700 звонков в месяц.Служба поддержки2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $20
Требуется помощь в решении проблем с загрузкой плагина Elementor. Пользователи сталкиваются с ошибками при попытке его открыть. Ищется срочное решение для устранения неполадок и восстановления функциональности.Служба поддержки1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Пропонується вакансія оператора чату з заробітною платою від 15 000 до 35 000 грн. Графік роботи позмінний, від 6 до 8 годин на день. Вимоги: вік 17-45 років, базове володіння ПК, швидке друкування, наявність комп'ютера/ноутбука та стабільний інтернет. Обов'язки включають підтримку текстового спілкування з клієнтами та складання автоматизованих розсилок.Служба поддержки3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $2000
Требуется креативный менеджер чата для написания и редактирования текстов. Условия работы: удаленно, выплаты каждую неделю. Зарплата от 1200$ в первый месяц, с возможностью карьерного роста до 2500$ в месяц.Служба поддержки7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $21
Требуется написать отзывы объемом 10-20 слов (120-180 символов) для размещения в интернете. Важно четко выражать суть написанного и правильно расставлять знаки препинания.Служба поддержкинет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется подготовить видеоапелляцию для получения монетизации на YouTube. Подробная информация и описание будут предоставлены, необходим творческий подход к подаче материала.Служба поддержкинет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется провести обзвон базы из 1000 контактов с готовым опросом. Средняя длительность опроса составляет 7 минут, ожидается 150 успешных ответов. База и вопросы уже подготовлены.Служба поддержки1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад