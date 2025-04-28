Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Открыт2 заявки81 просмотр

Мечтаешь зарабатывать не выходя из дома? ПИТЬ КОФЕ И ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ В ДОЛЛАРАХ? МЫ ТЕБЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ!

Агентство предлагает интересную должность менеджера чата на американском дейтинговом сайте.

Если ты – коммуникабельный, креативный и ищешь дружескую, энергичную команду, то здесь твое место.

Мы ждем именно тебя, если ты:

Имеешь минимальные знания английского языка, или удачно пользуешься переводчиком;

Ответственный и энергичный;

Стремишься к новому и постоянно совершенствуешься;

Любишь общаться с людьми;

Заботишься о деталях;

Способен быстро реагировать и выстраивать долгосрочные отношения.

Твои обязанности:

Общение с клиентами и привлечение новых;

Обработка заявок;

контроль выполнения работы;

Быстрая реакция на запросы. Развитие доверия с клиентами.

Мы готовы:

Учить и поддерживать стажировку;

Гибкий график 8-9 часов 6 дней в неделю и выходной выбираешь себе сам;

Предлагать карьерный рост;

Обеспечивать стабильную, своевременную оплату труда и возможность бонусов.

Заинтересовало предложение? Пиши мне в телеграмм

https://t.me/svettlannaa2

Мы ждем именно тебя!

TelegramПривлечение клиентов
14 дней назад
Светлана
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Диас
 
19 лет
2 дня в сервисе
Был
день назад
день назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
14 дней назад

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