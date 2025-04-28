Приглашаем на постоянную работу чат-менеджера в брачное агентство. Требуется наличие персонального компьютера, высокоскоростного интернета и грамотного языка. График 6/1, обучение бесплатно. Обязанности: написание и перевод писем, отчетность, взаимодействие с командой. Заработная плата от 1500 $ еженедельно.
Оператор чата
Мечтаешь зарабатывать не выходя из дома? ПИТЬ КОФЕ И ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ В ДОЛЛАРАХ? МЫ ТЕБЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Агентство предлагает интересную должность менеджера чата на американском дейтинговом сайте.
Если ты – коммуникабельный, креативный и ищешь дружескую, энергичную команду, то здесь твое место.
Мы ждем именно тебя, если ты:
Имеешь минимальные знания английского языка, или удачно пользуешься переводчиком;
Ответственный и энергичный;
Стремишься к новому и постоянно совершенствуешься;
Любишь общаться с людьми;
Заботишься о деталях;
Способен быстро реагировать и выстраивать долгосрочные отношения.
Твои обязанности:
Общение с клиентами и привлечение новых;
Обработка заявок;
контроль выполнения работы;
Быстрая реакция на запросы. Развитие доверия с клиентами.
Мы готовы:
Учить и поддерживать стажировку;
Гибкий график 8-9 часов 6 дней в неделю и выходной выбираешь себе сам;
Предлагать карьерный рост;
Обеспечивать стабильную, своевременную оплату труда и возможность бонусов.
Заинтересовало предложение? Пиши мне в телеграмм
Мы ждем именно тебя!
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