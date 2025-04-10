В международное дейтинговое агентство проводится набор менеджеров для ведения чатов и переписок.

Требования:

-Необходимо наличие компьютера или ноутбука (работа с телефона или планшета невозможна).

-Базовый уровень знания английского языка (использование переводчика допускается).

-Креативность, умение общаться, готовность проводить интересные разговоры.

-Способность работать 9 часов в сутки с основным рабочим временем в ночной период, поскольку сайт имеет иностранную аудиторию и самые активные действия происходят ночью.

Условия работы:

-Своевременные выплаты зарплаты в валюте.

-Еженедельные авансы для новых сотрудников.

-Поддержка администраторов и помощь по любым вопросам.

-Качественное обучение перед началом работы.

-Молодой и амбициозный коллектив

Обязанности:

-Своевременный ответ на входящие сообщения с помощью переводчика

-Быть онлайн во время рабочей смены (8 часов)



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