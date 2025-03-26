Требуется креативный оператор чата для написания и редактирования текстов. Уверенное владение ПК и доступ к интернету обязательны. Работа удаленная с возможностью выбора графика. Заработок от 1200$/мес, с перспективой роста до 2500$/мес.
Оператор чата
Это удаленная работа. без вложений с вашей стороны
Нужен только компьютер и интернет.
Знание английского не обязательно! Достаточно умения пользоваться онлайн-переводчиком.
Работа до 9 часов в день.
Ваша задача: Общаться с клиентами мужчинами в чате писать письма и отвечать на них, переписываться в чате. Переписка ведется от лица девушки, давшей на это согласие. все обговоривается отдельно.
Ваш заработок: Вы будете получать процент от прибыли. При ответственном подходе к работе ставка растет. Поэтому, сумма заработка зависит от качества вашей работы. Т
Сколько можно зарабатывать? На этой должности в нашей компании зарабатывают $1000 - $2000 в месяц. Сумма зависит от того, насколько вы ответственный работник и умения поддержать разговор.
4 графика работы на ваш выбор:
Мы заинтересованы в карьерном росте наших сотрудников при ответственном подходе у вас есть возможность стать администратором и зарабатывать в разы больше. Обычно, это занимает до года, но приложив усилия некоторые сотрудники становятся администраторами через полгода работы. А еще это отличная возможность улучшить свой английский, общаясь с носителями языка!
Если у вас есть опыт работы в агентстве (больше года) вы можете расчитывать на быстрый карьерный рост до должности администратора. При подаче заявки, уточняйте опыт работы.
Вы будете хорошо зарабатывать, если умеете поддержать разговор и быть интересным собеседником. В том случае, если общительность не ваша сильная сторона, будем честными заработать много не получится.
Пишите по любим вопросам в телеграмме
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