Клиентская поддержка (Иврит)

Мы — клининговая компания, и нам нужен человек, владеющий ивритом.

За последние 7 дней общее время голосового общения с клиентами составило всего 40 минут.

В 99% случаев мы справляемся без телефонных разговоров, но иногда, к сожалению, требуется именно «позвонить и поговорить».

Нам нужен человек на постоянной основе в одном из следующих форматов: