Оператор чата

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт13 заявок193 просмотра

Ищем креативного человека для написания и редактирования текстов.

Требования:

- Уверенный пользователь ПК;

- Качественный доступ к сети Интернет;

- Креативность;

- Высокие амбиции и жизненная позиция.

Условия работы:

Работаем удаленно в режиме Home Office;

Для новых работников ВЫПЛАТЫ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ;

Есть возможность выбора графика работы.

Зарплата:

Первый месяц от 1200$/мес;

Второй месяц от 1500$/мес;

Третий месяц от 1800$/мес;

С четвертого месяца работы возможен карьерный рост в Тимлид группе (от 2500$/мес)

Ждем Ваши отклики в телеграмм:

https://t.me/svettlannaa2

TelegramНаписание текстовРедактирование текстов
месяц назад
Sveta1233
27 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
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Наталія
 
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11 дней назад
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