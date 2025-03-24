Требуется оператор чата для написания и редактирования текстов. Уверенный пользователь ПК, креативность и амбициозность обязательны. Удаленная работа с гибким графиком и выплатами каждую неделю. Зарплата: от 1200$ в первый месяц, с возможностью карьерного роста до 2500$.
Оператор чата
Ищем креативного человека для написания и редактирования текстов.
Требования:
- Уверенный пользователь ПК;
- Качественный доступ к сети Интернет;
- Креативность;
- Высокие амбиции и жизненная позиция.
Условия работы:
Работаем удаленно в режиме Home Office;
Для новых работников ВЫПЛАТЫ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ;
Есть возможность выбора графика работы.
Зарплата:
Первый месяц от 1200$/мес;
Второй месяц от 1500$/мес;
Третий месяц от 1800$/мес;
С четвертого месяца работы возможен карьерный рост в Тимлид группе (от 2500$/мес)
Ждем Ваши отклики в телеграмм:
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