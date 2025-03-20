Необходимо прозвонить 70 клиентов для получения отзывов о продукции. За каждый звонок оплата составляет 5 грн., за оставленный отзыв - 25 грн. Звонки будут осуществляться через бесплатное приложение, которое будет настроено. Требуется наличие ПК с хорошим интернет-соединением и наушников с микрофоном. В перспективе возможны 500-700 звонков в месяц.