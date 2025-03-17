Приглашаем на очень интересную, творческую удаленную работу всех, кто хочет зарабатывать действительно хорошие деньги своим умом, совершенствовать свои коммуникативные навыки, и повышать уровень английского языка.

Требования:

Наличие ПК и доступа к интернету.

Ответственность к выполнению задач, усидчивость.

Коммуникабельность.

Условия:

Возможность работать удаленно на дому.

Дневная или ночная смена на выбор.

Оплата сдельная, доход от $1000

Предоставляется обучение особенностям коммуникации в данном бизнесе.

О компании. Мы работаем на рынке 15 лет. В компании более 50 сотрудников.

Обязанности:

Составление и рассылка писем и приглашений в текстовый чат от имени наших клиенток.

Ведение переписки в чатес реальными людьми на английском языке на бытовые темы.

Пишите по любим вопросам в телеграмме

https://t.me/svettlannaa2