Компания Limerence ищет оператора чата для удаленной работы в службе поддержки. Требуются молодые коммуникабельные люди с компьютером и грамотной письменной речью. Выплаты до 2000$ в месяц, возможность работы по всей Украине и за ее пределами. Опыт не обязателен. Знание английского языка будет плюсом.