Чат Саппорт

$2250
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Открыт7 заявок225 просмотров

Чат Саппорт

Опыт не требуется

Диапазон ЗП: $1500-3000/месяц

О работе:

Опыт работы не требуется — полное обучение предоставляется.

Работайте из любой точки мира; путешествуйте, зарабатывая деньги.

Бонусы, основанные на результатах, и комиссии с продаж.

Полная занятость (8 часов в день) с гибкими выходными.

Идеально для студентов, ищущих лучшую альтернативу низкооплачиваемым подработкам.

У нас есть команды, состоящие в основном из девушек.

Требования:

Базовое знание английского языка (не обязательно идеально).

Доступ к ноутбуку или компьютеру (подходит любой бренд).

Сильная трудовая этика и приверженность делу.

Умение эффективно работать в команде.

Контакт: Telegram @veronicaenigmas или Вацап +381659551330

Тип должности: Полная занятость

Место работы: Удаленно

Общение с клиентами
месяц назад
Вероника
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месяц назад

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