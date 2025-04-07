Открыта вакансия в чат саппорте с возможностью удаленной работы. Не требуется опыт, предоставляется полное обучение. Заработок от $1500 до $3000 в месяц, гибкий график и бонусы на основе результатов. Идеально подходит для студентов. Базовое знание английского языка желательно, доступ к ноутбуку или компьютеру обязателен.
Оператор чата
Это удаленная работа. без вложений с вашей стороны
Нужен только компьютер и интернет.
Знание английского не обязательно! Достаточно умения пользоваться онлайн-переводчиком.
Работа до 9 часов в день.
Ваша задача: Общаться с клиентами мужчинами в чате писать письма и отвечать на них, переписываться в чате. Переписка ведется от лица девушки, давшей на это согласие. все обговоривается отдельно.
Ваш заработок: Вы будете получать процент от прибыли. При ответственном подходе к работе ставка растет. Поэтому, сумма заработка зависит от качества вашей работы. Т
Сколько можно зарабатывать? На этой должности в нашей компании зарабатывают $1000 - $2000 в месяц. Сумма зависит от того, насколько вы ответственный работник и умения поддержать разговор.
4 графика работы на ваш выбор:
Мы заинтересованы в карьерном росте наших сотрудников при ответственном подходе у вас есть возможность стать администратором и зарабатывать в разы больше. Обычно, это занимает до года, но приложив усилия некоторые сотрудники становятся администраторами через полгода работы. А еще это отличная возможность улучшить свой английский, общаясь с носителями языка!
Если у вас есть опыт работы в агентстве (больше года) вы можете расчитывать на быстрый карьерный рост до должности администратора. При подаче заявки, уточняйте опыт работы.
Вы будете хорошо зарабатывать, если умеете поддержать разговор и быть интересным собеседником. В том случае, если общительность не ваша сильная сторона, будем честными заработать много не получится.
Пишите по любим вопросам в телеграмме
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2250Служба поддержки7 заявокОткрытмесяц назад
- $2000
Ищем оператора чата для поддержки клиентов! Основные задачи: ведение бесед и ответы на вопросы в реальном времени. Предоставляем обучение, гибкий график (6-8 часов), возможность выбора выходного дня и работу из любой точки мира. Необходимы базовые знания английского и наличие компьютера с интернетом. Заработок от 800 до 2000$.Служба поддержки7 заявокЗакрыт14 часов назад
- $2000
Компания Limerence ищет оператора чата для удаленной работы в службе поддержки. Требуются молодые коммуникабельные люди с компьютером и грамотной письменной речью. Выплаты до 2000$ в месяц, возможность работы по всей Украине и за ее пределами. Опыт не обязателен. Знание английского языка будет плюсом.Служба поддержки3 заявкиЗакрыт3 дня назад
- $2000
Ищутся операторы чата для международного дейтингового агентства. Требуется базовый английский, креативность, готовность работать 9 часов в ночное время. Обеспечиваем своевременные выплаты, обучение и поддержку. Работа с компьютером, не менее 8 часов в сутки. Подходите? Присоединяйтесь к молодому и амбициозному коллективу!Служба поддержки2 заявкиЗакрыт5 дней назад
- $2000
Ищем оператора чата для удаленной работы. Необходим компьютер и интернет. Знание английского не обязательно, достаточно использовать онлайн-переводчик. Общение с клиентами от лица девушки, оплата зависит от качества работы (от $1000 до $2000 в месяц). Возможность карьерного роста до администратора.Служба поддержки3 заявкиЗакрыт8 дней назад
- $1800
Требуется креативный оператор чата для написания и редактирования текстов. Уверенное владение ПК и доступ к интернету обязательны. Работа удаленная с возможностью выбора графика. Заработок от 1200$/мес, с перспективой роста до 2500$/мес.Служба поддержки13 заявокЗакрыт10 дней назад
- $1800
Требуется оператор чата для написания и редактирования текстов. Уверенный пользователь ПК, креативность и амбициозность обязательны. Удаленная работа с гибким графиком и выплатами каждую неделю. Зарплата: от 1200$ в первый месяц, с возможностью карьерного роста до 2500$.Служба поддержки8 заявокЗакрыт14 дней назад
- $2000
Ищем операторов чата для удаленной работы. Обязанности включают ведение переписки на английском языке и составление сообщений. Необходимы ПК и интернет. Гибкий график, оплата сдельная, доход от $1000. Обучение особенностям коммуникации предоставляется.Служба поддержки4 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $2000
Ищем оператора чата для организации дружеских бесед с клиентами. Обязанности включают поддержку диалога и ответы на вопросы в реальном времени. Обучение предоставляется, работа с гибким графиком 6-8 часов. Необходимы компьютер, интернет и базовый английский. Заработная плата от 800 до 2000$.Служба поддержки6 заявокЗакрыт21 день назад
- $2000
DS-Agency ищет оператора чата, предлагая заработок от 800 до 2000$+. Обучение за 1 день, гибкий график и возможность карьерного роста. Работайте 8-9 часов в день, ведите переписку с клиентами. Английский не обязателен, главное – грамотная речь и доступ к ПК с интернетом.Служба поддержки2 заявкиЗакрытмесяц назад