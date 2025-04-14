Ищем операторов чата для международного дейтингового агентства. Требуется базовый уровень английского, креативность и умение вести интересные разговоры. Работа 9 часов в сутки, преимущественно ночью. Обязанности: своевременный ответ на входящие сообщения, поддержка администраторов. Предоставляется обучение и своевременные выплаты.
Чат менеджер
DS-Agency ищет ОПЕРАТОРА ЧАТА С ОПЫТОМ И БЕЗ💎
Мы предлагаем следующие условия:
🔹 Заработок среднем 800-1000$, топы зарабатывают от 2000$+
🔹 Быстрое погружение в работу - всего 1 день обучения
🔹 Предоставляются графики на выбор - выберите смены удобные для вашего расписания
🔹 Возможность карьерного роста внутри компании
🔹 Для новичков выплаты каждую неделю
Ваши задачи будут включать:
📍 Инициативно вести переписку с клиентами
📍 Работать в соответствии с инструкциями на удобной платформе
Требования к соискателю:
☑️ Английский язык не обязателен (можно пользоваться переводчиком) и грамотная речь
☑️ Работа на ПК/ноутбуке с высокоскоростным интернетом
☑️ Готовность работать 8-9 часов в день
📝 Если вы заинтересовались этой вакансией, напишите нам в Telegram https://t.me/svettlannaa2
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