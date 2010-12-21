Ищем веб дизайнеров по разработке и продвижение сайта о-ц-е-н-к-а.рф. Сайт нужно доработать, ждем ваши предложения и цены.
Ответы на вопросы пользователей ресурса
Мне нужен новый человек в команду поддержки.
Требуется:
Мозг
Отличное знание английского языка
Основные понятия Интернет
Умение учиться и самостоятельно решать неоднозначные вопросы без вмешательства управляющего
Нагрузка для начала - 300 вопросов ежемесячно.
Оплата - за каждый успешно решенный вопрос.
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