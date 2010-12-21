Ответы на вопросы пользователей ресурса

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт6 заявок329 просмотров

Мне нужен новый человек в команду поддержки.

Требуется:

Мозг

Отличное знание английского языка

Основные понятия Интернет

Умение учиться и самостоятельно решать неоднозначные вопросы без вмешательства управляющего

Нагрузка для начала - 300 вопросов ежемесячно.

Оплата - за каждый успешно решенный вопрос.

13 лет назад
infiter
88 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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