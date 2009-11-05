Поддержка сайта (на постоянной основе)

Посредством клиентов icq и jabber. Задача заключается в следующем: имеется фирма и штат сотрудников, разбитых на разные отделы. Каждому из сотрудников выделены jabber аккаунты. Необходимо реализовать онлайн техподдержку так, чтобы у фирмы был один "внешний" jabber ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянной основе в удаленном режиме требуется специалист для решения следующих задач:
• Администрирование сайта (регулярное пополнение контента, подготовка и размещение материалов и новостей, верстка шаблонов и страниц)
• Создание и размещение баннеров и презентаций
• Совершенствование usability сайта (в первую очередь магазина), правка шаблонов и дизайна, возможно перенос на другую платформу
• Модерация форума (возможно изменение платформы)
• Сетевая безопасность, контроль доступа
• Оптимизация сайта в поисковых системах, повышение эффективности сайта, как инструмента продаж
• Обновление информации на Интернет ресурсах
• Размещение ректамы в сети
Возможно выполнение отдельных проектов по сайту (разовая работа). Но ищем все-таки специалиста на постоянной основе.
- Похожие заказы
- Служба поддержки1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
В обязанности call центра будут входить: "горячая линия" и обзвон клиентов с целью выяснения качества работы ресурса.Служба поддержки4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист, готовый на регулярной основе осуществлять поддержку форума на phpBB3.Служба поддержки3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется администратор сайта знакомств на полный рабочий день (удаленная работа) Обязанности: проверка анкет и фотографий Требования: 1) Ответственность 2) Быстрый интернет (не dialup) Предложения сюда, не в приватную почту.Служба поддержки12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется специалист на обучения для работы на 1С, редакция 8 - торговый комплекс, продовольственные товары. Сроки оговариваются. В Москве. Срочно!Служба поддержки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
В 7.7. бухгалтерии, недавно после переустановки перестала считать вычеты по ндфл с начала года. при расчете ЗП не учитывает стандартные вычеты по НДФЛ с начала года 2009(в справочнике по сотрудникам они есть) НЕ УДАЛЕННО !!! Москва. м. Бауманская ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Dating site online supportСлужба поддержки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Есть форум http://forum.raz2pli.net требуется кое-что настроить на нем. Подробнее в личном общении, работы как-бы немного, но она появляется периодически. Желательно очень хорошее знание форумов на движке phpBB. Контактная информация (аська) ускорит взаимопонимание. Можно писать в личку тут.Служба поддержки10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист, готовый на регулярной основе осуществлять поддержку форума на phpBB3.Служба поддержки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Нужен человек в тех. поддержку Обязанности 1. Поддержка по Email 2. Поддержка по телефону 3. Регистрация договора оферты с Оператором в Москве (+$200). Звонков и писем мало, 1-2 в день. Москва и московская область. Пишите ваши предложения.Служба поддержки7 заявокЗакрыт14 лет назад