Поддержка сайта (на постоянной основе)

Служба поддержкиЗакрыт19 заявок500 просмотров
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На постоянной основе в удаленном режиме требуется специалист для решения следующих задач:

• Администрирование сайта (регулярное пополнение контента, подготовка и размещение материалов и новостей, верстка шаблонов и страниц)

• Создание и размещение баннеров и презентаций

• Совершенствование usability сайта (в первую очередь магазина), правка шаблонов и дизайна, возможно перенос на другую платформу

• Модерация форума (возможно изменение платформы)

• Сетевая безопасность, контроль доступа

• Оптимизация сайта в поисковых системах, повышение эффективности сайта, как инструмента продаж

• Обновление информации на Интернет ресурсах

• Размещение ректамы в сети

Возможно выполнение отдельных проектов по сайту (разовая работа). Но ищем все-таки специалиста на постоянной основе.

12 лет назад
golding-company
Сергей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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