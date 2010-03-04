Требуется установить виджет для Яндекса на большом числе машин... Если у вас в подчинении большая сетка или есть доступ в комп клубах и т.п. пишите - кол-во машин, на которых можете установить ...
Наполнение и поддержка сайта на Вордпрессе
Нужно заполнить сайт в соответствии с предоставленными заказчиком материалами.
Количество страниц по сравнению с текущей версией если изменится, то незначительно, в основном нужно будет дописать\отредактировать уже имеющиеся тексты и описания аппаратов.
Оплата - 2000 р. за превоначальное наполнение, в дальнейшем 1000 р.\месяц за внесение некоторых правок и обновление новостей (2-3 новости в неделю)
нужен человек, имеющий опыт работы с вордпрессом и понимающий базовые принципы хтмл-верстки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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