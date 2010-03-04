Наполнение и поддержка сайта на Вордпрессе

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт17 заявок272 просмотра

http://test.vendagroup.ru/

Нужно заполнить сайт в соответствии с предоставленными заказчиком материалами.

Количество страниц по сравнению с текущей версией если изменится, то незначительно, в основном нужно будет дописать\отредактировать уже имеющиеся тексты и описания аппаратов.

Оплата - 2000 р. за превоначальное наполнение, в дальнейшем 1000 р.\месяц за внесение некоторых правок и обновление новостей (2-3 новости в неделю)

нужен человек, имеющий опыт работы с вордпрессом и понимающий базовые принципы хтмл-верстки.

WordPress
14 лет назад
ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Dmitriy-B
Байков 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

Dmitriy-B
Байков 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Установить виджет на главную Яндекса.

    Требуется установить виджет для Яндекса на большом числе машин... Если у вас в подчинении большая сетка или есть доступ в комп клубах и т.п. пишите - кол-во машин, на которых можете установить ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поддержка сайта (на постоянной основе)

    На постоянной основе в удаленном режиме требуется специалист для решения следующих задач: • Администрирование сайта (регулярное пополнение контента, подготовка и размещение материалов и новостей, верстка шаблонов и страниц) • Создание и размещение баннеров и презентаций ...

    Служба поддержки19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Организация онлайн поддержки клиентов.

    Посредством клиентов icq и jabber. Задача заключается в следующем: имеется фирма и штат сотрудников, разбитых на разные отделы. Каждому из сотрудников выделены jabber аккаунты. Необходимо реализовать онлайн техподдержку так, чтобы у фирмы был один ...

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор сайта знакомств

    Требуется администратор сайта знакомств на полный рабочий день (удаленная работа) Обязанности: проверка анкет и фотографий Требования: 1) Ответственность 2) Быстрый интернет (не dialup) Предложения ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 1с поддержка

    В 7.7. бухгалтерии, недавно после переустановки перестала считать вычеты по ндфл с начала года. при расчете ЗП не учитывает стандартные вычеты по НДФЛ с начала года 2009(в справочнике по сотрудникам они есть) ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать настройки форума

    $15

    Есть форум http://forum.raz2pli.net требуется кое-что настроить на нем. Подробнее в личном общении, работы как-бы немного, но она появляется периодически. Желательно очень хорошее знание форумов на движке phpBB. Контактная информация (аська) ускорит взаимопонимание. Можно ...

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад