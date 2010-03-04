Наполнение и поддержка сайта на Вордпрессе

http://test.vendagroup.ru/

Нужно заполнить сайт в соответствии с предоставленными заказчиком материалами.

Количество страниц по сравнению с текущей версией если изменится, то незначительно, в основном нужно будет дописать\отредактировать уже имеющиеся тексты и описания аппаратов.

Оплата - 2000 р. за превоначальное наполнение, в дальнейшем 1000 р.\месяц за внесение некоторых правок и обновление новостей (2-3 новости в неделю)

нужен человек, имеющий опыт работы с вордпрессом и понимающий базовые принципы хтмл-верстки.