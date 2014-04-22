Специалист в распределенную службу поддержки

Ищем человека в распределенную команду технической поддержки MS CRM.

Задачи:

- Разрешение задач клиентов (консультации по работе системы, решение технических проблем)

- Общение с разработчиками (больше интересных задач и денег, конечно, если вы умеете программировать под MS CRM)

- Общение с заказчиком для уточнения информации по инцидентам, совместно тестирование и т.д.

Навыки:

- Английский язык (чтение документации обязательно, переписка + общение голосом жеательно)

- Навыки программирования очень желательны

- Знание T-SQL (MS SQL Server)

- Знание HTML + JavaScript

- Навык самостоятельного поиска информации

- Навык работы с MS SQL Reporting Srvices (настройка)

- Понимание XML

- Навык подготовки отчетов в Visual Studio с использованием Business Intellegence

Вариантов оплаты несколько:

1. Фиксированная ставка + надбавка за выполнение задач вовремя при положительном отзыве от клиента

2. Сдельная оплата (почасовая)

3. Можем так же обсудить