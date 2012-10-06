Продвижение страницы в vkontakte

Здравствуйте,

нужно привлечь около 500 «живых» подписчиков для страницы в www.vk.com/allmclass «Все о деньгах, мотивации и здоровой жизни!».

На странице уже есть контент и некоторое количество подписавшихся.

Продвижение страницы должно происходить исключительно «белыми» методами (бан мне не нужен).