Продвижение страницы в vkontakte

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен3 заявки349 просмотров

Здравствуйте,

нужно привлечь около 500 «живых» подписчиков для страницы в www.vk.com/allmclass «Все о деньгах, мотивации и здоровой жизни!».

На странице уже есть контент и некоторое количество подписавшихся.

Продвижение страницы должно происходить исключительно «белыми» методами (бан мне не нужен).

13 лет назад
allmclass
Назар 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$400
3 дня
Пользуюсь услугами Александра уже повторно. Сотрудничеством полностью доволен, буду обращаться к Александру еще раз. Рекомендую как надежного исполнителя.
Работаю с данным заказчиком уже давно, сотрудничеством доволен, мгновенная оплата.Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
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