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Завершен1 заявка98 просмотров

Задача настроить и запустить трафик на сайт компании с Линкедин. Дальнейшее ведение и корректировка рекламы

3 года назад
guest_15847338716839
5 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$380
7 дней
Escrow
Александр отлично справился с задачей. Больше спасибо за работу! Один из лучших специалистов с которым я работал.
Все отлично!Спасибо за доверие.

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

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