Ищем профессионалов для прокачки аккаунтов в FIFA 22. Требуется высокий уровень игры и полное понимание физики и механики игры. Обязанности включают улучшение навыков и достижений в игре.
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Задача настроить и запустить трафик на сайт компании с Линкедин. Дальнейшее ведение и корректировка рекламы
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