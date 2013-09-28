Ведение группы в контакте

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок255 просмотров
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Группе https://vk.com/piskunnadia требуется энергичный администратор на конкурсной основе.

Интересует ведение и развитие группы:

-публикация постов

-развитие общения по тематике группы

-проведение конкурсов

-естественный прирост численности группы за счёт увеличения активных участников

В первую очередь интересует креативный подход, оригинальные идеи, самостоятельность, эффективность,

то есть не пассивный копипаст.

Готовы рассмотреть предложения по улучшению группы, предложить призы для конкурсов и т.д.

Плюсом будут портфолио или ссылки на Ваши работы.

10 лет назад
piskoun
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад