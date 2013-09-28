Формирование спроса - управление репутацией

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки158 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемый фрилансер

Требуется серфинг и скрытый маркетинг.

Есть тематика цветов-подарков. Нужно разыскать и мониторить обсуждения на эту тему и принимать в них участие. Оплата за каждое упоминание бренда.

область работы: блогосфера, форумы, тематические сообщества в соц-сетях

Работа с украинской аудиторией. Страна - Украина.

10 лет назад
UFLUA
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад