Нужно создать группу в одноклассниках. Сделать уникальный красивый дизайн авто тематики. Привлечь реальных подписчиков ( и увеличивать их с каждым днем ) Следить за группой , постить 3-5 раз в сутки в группе. В общем нужна ...
Ведение группы ВКонтакте, Фейсбуке, эккаунта в инстаграмм
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Ведение группы ВК, страницы ФБ, эккаунта в Инстаграмм. Наполнение интересным контентом согласно фототематике.
Пожелание в заявке указывать предполагаемую ежемесячную стоимость.
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