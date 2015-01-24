Ведение группы ВКонтакте, Фейсбуке, эккаунта в инстаграмм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт25 заявок256 просмотров
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Ведение группы ВК, страницы ФБ, эккаунта в Инстаграмм. Наполнение интересным контентом согласно фототематике.

Пожелание в заявке указывать предполагаемую ежемесячную стоимость.

9 лет назад
Kapitoshka81
Татьяна 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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