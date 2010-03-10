Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется написать стихотворение примерно на 4-5 четверостиший.

Тема: 65 лет победы (г. Минск). Можно о героях войны, ветеранах. В общем раскрыть тему.

Уровень написания - школьный.

Тоесть ничего сложного и замудреного, должно быть понятно что написал школьник. (11 класс)

Написать нужно сегодня.

В аську не пишите.

Из интернета сдирать тоже не стоит готовые произведения =)