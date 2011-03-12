Издательский дом «Феникс» ищет авторов

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт4 заявки552 просмотра
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Одно из крупнейших издательств России приглашает к сотрудничеству талантливых профессиональных писателей и экспертов по бизнесу для написания книг по следующей тематике:

- история бизнеса;

- бизнес в современной России;

- секреты пиара;

- русский пиар в бизнесе;

- продвижение бизнеса в Интернете;

И другие схожие темы и направления. Предпочтение оказывается авторам, уже публиковавшим книги по схожей тематике, либо экспертам, разработавшим уникальные

тренинги, бизнес-семинары, методики. Главное - чтобы произведения были интересны, актуальны и написаны хорошим языком, с глубоким знанием темы. Мы печатаем книги, содержащие только новую и подлинную информацию.

Ждем от вас интересных предложений, тем, идей!

Высокий стабильный гонорар, большие тиражи и равноценную прибыль со всех переизданий Ваших книг гарантируем!

13 лет назад
andre333
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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