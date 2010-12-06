Написать стихотворение о любви
Написать стихи на тему азбука.
Необходимо написать детские стихи на тему азбука. Каждую букву надо зарифмовать.
Условия: все авторские права переходят нам, первая часть оплаты после сдачи половины материала. Окончательный расчет после полного сдачи материала. Оформляем договор.
Без примеров Вашего предыдущего творчества или без предложенных готовых стишков кандидатура не рассматривается. Было бы не плохо, если бы Вы предложили примеры стишков написанных на эту тему.
Интересует стоимость и сроки исполнения.
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