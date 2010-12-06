Написать стихи на тему азбука.

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Закрыт36 заявок1050 просмотров

Необходимо написать детские стихи на тему азбука. Каждую букву надо зарифмовать.

Условия: все авторские права переходят нам, первая часть оплаты после сдачи половины материала. Окончательный расчет после полного сдачи материала. Оформляем договор.

Без примеров Вашего предыдущего творчества или без предложенных готовых стишков кандидатура не рассматривается. Было бы не плохо, если бы Вы предложили примеры стишков написанных на эту тему.

Интересует стоимость и сроки исполнения.

14 лет назад
kirpress
54 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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