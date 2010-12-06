Написать стихи на тему азбука.

Необходимо написать детские стихи на тему азбука. Каждую букву надо зарифмовать.

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Без примеров Вашего предыдущего творчества или без предложенных готовых стишков кандидатура не рассматривается. Было бы не плохо, если бы Вы предложили примеры стишков написанных на эту тему.

Интересует стоимость и сроки исполнения.