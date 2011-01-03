Нужно поздравление, связанное с Пейнтболом

Нужно составить поздравления с новым годом. Поздравления должно быть связано с пейнтболом. Нужно для сайта http://paintball-mo.ru т.е поздравить с новым годом и игроков которые играли и будущих новых игроков и организаторов и т.д.

Конкурсы тут почему то только от 15$, поэтому создаю Тендер.

А так желательно обращаться уже с готовым текстом. За текст который понравится готов заплатить 5$ сразу переводом на вмз. Свои предложения пишите в асю 293899 или сюда в приват.