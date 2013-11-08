Нужно стихотворение

Добрый день. Ищу исполнителя(ей) для написание поздравлений, коротких четверостиший для сайта – felicito.ru. Всего нужно около 900 поздравлений. Вы пишите поздравления, добавляете на сайт, после этого поздравление автоматически проверяется на уникальность и размещается ...