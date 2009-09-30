Поздравительный текст к Новому Году 2010

На заданную тематику нужны персонализированные 15-20 сказок для детей от 4 до 9 лет ( возраст будет уточнятся в индивидуальном обсуждении) Условия оплаты и сумма обсуждаемы. Сроки - 1 месяц. Предпочтение- проживание на Украине.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта www.imoroz.by
Нужны красивые / прикольные поздравительные тексты для сайта "именное письмо от Деда Мороза"
Оплата:
$10 за принятый текст.
Принятый текст появиться на нашем сайте.
Пишите тексты прямо в ваше предложение.
Нужно 5-10 текстов
Тексты, как для мужчин, так и для женщин (зрелая аудитория ), а также может быть для десткий / взрослый.
Можем взять несколько от одного исполнителя.
Это конкурс - делайте ваши предложения.
PS: есть некоторые ограничения.
Текст должен помещаться на бланк письма.
Т.е. он не может быть очень большим - 810 знаков.
А также есть ограничение на заголовок.
Пример смотрите в аттаче.
PS2: "Кроме того, хотелось бы уточнить какими Вы видите эти поздравления, их объём, чему Вы отдаёте предпочтение (стихам или прозе, юмору или трогательному поздравлению). "
Сейчас нам надо текст 1-2-3 для взрослой аудитории. Желательно, для всех (без привязки к полу человека).
Объем - 810 знаков, как я и говорил.
Стихи - может быть, но врядли.
Заявки в течение этой недели. - до 10-го декабря.
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