Поздравительный текст к Новому Году 2010

$100
Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт13 заявок463 просмотра
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#1$

Для проекта www.imoroz.by

Нужны красивые / прикольные поздравительные тексты для сайта "именное письмо от Деда Мороза"

Оплата:

$10 за принятый текст.

Принятый текст появиться на нашем сайте.

Пишите тексты прямо в ваше предложение.

Нужно 5-10 текстов

Тексты, как для мужчин, так и для женщин (зрелая аудитория ), а также может быть для десткий / взрослый.

Можем взять несколько от одного исполнителя.

Это конкурс - делайте ваши предложения.

PS: есть некоторые ограничения.

Текст должен помещаться на бланк письма.

Т.е. он не может быть очень большим - 810 знаков.

А также есть ограничение на заголовок.

Пример смотрите в аттаче.

PS2: "Кроме того, хотелось бы уточнить какими Вы видите эти поздравления, их объём, чему Вы отдаёте предпочтение (стихам или прозе, юмору или трогательному поздравлению). "

Сейчас нам надо текст 1-2-3 для взрослой аудитории. Желательно, для всех (без привязки к полу человека).

Объем - 810 знаков, как я и говорил.

Стихи - может быть, но врядли.

Заявки в течение этой недели. - до 10-го декабря.

14 лет назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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