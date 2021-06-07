Привести в порядок текст песни, убрать местоимения, повторы и др.

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Закрыт64 заявки1430 просмотров

Я написал песню, но нужно ее доработать, чтобы сохранить рифму, но убрать лишние слова, местоимения, слова паразиты.

Желательно, чтобы у вас был опыт с корректировкой песен, или написанием стихов на современном нелитературном языке

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