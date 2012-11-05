Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму ...
Стихи для сайта. Персонально для Марии Солдатовой
Необходимо написать по 7 стихотворений тематики поздравления к праздникам:
-- день юриста
-- день работников ФСБ
-- поздравления с католическим Рождеством
-- поздравления с Рождеством
-- день банковского работника
Каждое стихотворение должно состоять из 4 четверостиший. Поздравления должны содержать названия праздника/профессии.
Каждое стихотворение должно быть уникальным на 100%.
Чтобы проще было рассчитывать цену проекта: 5 праздников Х 7 стихотворений Х 4 четверостишия = 140 четверостишия в целом.
Оплата на WMR-кошелек.
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