Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

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Завершен18 заявок504 просмотра

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 18 стихотворений и 3 поздравления в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер и сумму оплаты). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

13 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$41
2 дня
Спасибо Надежде за отличные стихотворения!
Интересная работа, мгновенная оплата. Все отлично, надеюсь работать с вами еще!
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$40
5 дней
Спасибо Татьяне за отличную работу!
Любимый заказчик и прекрасный проект. Работать было приятно и интересно. Искренне благодарна Ольге за предоставленную возможность участвовать в проекте, и надеюсь на продолжению нашего сотрудничества.
daskala-43
Ольга 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
7 дней
Спасибо Ольге за сотрудничество!
Спасибо за еще одну интересную работу. Как всегда, все на высшем уровне!
cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Спасибо Марии за работу, всегда рада сотрудничеству.
Всегда приятно принимать участие в ваших проектах!
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$38
5 дней
Приятно вновь работать с Натальей!
Спасибо за очередной проект. Все как всегда отлично.
Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
10 дней
Спасибо Виктории за работу!
Спасибо Ольге за интересный проект! Сотрудничество состоялось!
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$40
7 дней
Спасибо Елене за душевные стихотворения!
Огромное спасибо за интересный проект: позитивная атмосфера и точное ТЗ. Ольга, удачи Вам в делах!

Заявки фрилансеров

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
daskala-43
Ольга 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
ТОП-5
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