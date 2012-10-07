Необходимо написать по 6 стихотворений тематики поздравления к праздникам: -- день милиции -- день военного разведчика -- день ракетных войск и артиллерии -- день налоговика -- день морской пехоты ...
Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru
Добрый день.
Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).
Итого от Вас жду 18 стихотворений и 3 поздравления в прозе.
Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!
Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер и сумму оплаты). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.
Ищу несколько авторов.
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