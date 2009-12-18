Тексты смс-поздравлений

Для проекта www.imoroz.by Нужны красивые / прикольные поздравительные тексты для сайта "именное письмо от Деда Мороза" Оплата: $10 за принятый текст. Принятый текст появиться на нашем сайте. Пишите тексты прямо в ваше предложение. Нужно 5-10 текстов Тексты, как для мужчин, ...
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Здравствуйте!
Требуется написание текстов смс-поздравлений. Количество 100 штук на каждую тематику. Размер 1-го смс-поздравления 130 символов. Тематика "С новым годом!", "С Рождеством!".
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