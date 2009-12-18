Тексты смс-поздравлений

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен40 заявок600 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется написание текстов смс-поздравлений. Количество 100 штук на каждую тематику. Размер 1-го смс-поздравления 130 символов. Тематика "С новым годом!", "С Рождеством!".

14 лет назад
doncash
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
astronom
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена в строго установленный срок. Все требования по проекту были точно соблюдены. Качественная и профессиональная работа. Хороший исполнитель.
Очень обязательный заказчик, все требования по работе высказывает четко и вразумительно. Своевременная оплата и точное соблюдение договоренностей.
ya_tamila
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$25
4 дня
Отзыв недоступен.
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