Тексты в стиле РЭП/Хип-Хоп

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт13 заявок691 просмотр

Для начинающего РЭП/Хип-Хоп исполнителя требуються качественные тексты (лирика).

Также мы выберем исполнителей для дальнейшего сотрудничества (помощь в написании текстов, их корретировке; онлайн консультации в Skype).

Сейчас хочем записать три трека.

Для тех у кого нет готовых текстов, но есть талант сочинять - конкурс на лучшее интро, которое расскажет об исполнителе. (этот пункт оговариаеться отдельно в ЛС).

Писать строго в ЛС, конкурсные работы только сюда.

Все заявки скрыты.

Спасибо.

15 лет назад
Nekalin
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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