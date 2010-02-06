Тексты в стиле РЭП/Хип-Хоп

Для начинающего РЭП/Хип-Хоп исполнителя требуються качественные тексты (лирика).

Также мы выберем исполнителей для дальнейшего сотрудничества (помощь в написании текстов, их корретировке; онлайн консультации в Skype).

Сейчас хочем записать три трека.

Для тех у кого нет готовых текстов, но есть талант сочинять - конкурс на лучшее интро, которое расскажет об исполнителе. (этот пункт оговариаеться отдельно в ЛС).

Писать строго в ЛС, конкурсные работы только сюда.

Все заявки скрыты.

Спасибо.