Требуется написать стихи на заданные темы

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен1 заявка260 просмотров
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Темы и количество стихов оговорены с исполнителем.

7 лет назад
Garretshadow1303
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
$470
5 дней
Вопросы по качеству, содержанию и срокам отсутствуют. все как всегда на высшем уровне!!!
Еще одно прекрасное сотрудничество. Спасибо!