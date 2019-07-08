Ищу креативного сценариста в жанре "юмор и комедия"

Привет дорогие фрилансеры! Ищу креативного, в каком-то смысле, безбашенного, сценариста в жанре "комедия". Идея заключается в создании серии минутных или доминутных роликов (вайнов). Главным героем будет человек пожилого возраста, говоря простым языком - дед. Серии могут быть связаны между собой, могут быть не связаны, это все по желанию и виденью сценариста. Сам персонаж тоже безбашенный, вызывающий, привлекающий внимание несуразным поведением, совершенно нехарактерным для людей такого возраста. Наполнение этих роликов, сюжет, истории, комические моменты - свободное творчество сценариста. Главное чтобы было смешно и мы были, как говорится, "на одной волне".