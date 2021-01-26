Написать сценарий для квеста

Есть примерная идея, ищем исполнителя, который пропишет все более детально. Ищем исполнителя, который:

имеет опыт написания сценариев

выполняет задание в обговоренные сроки

приятен в общении)

умеет слушать и слышать

будет с нами на одной волне))

Техническое название - Лабиринт

- Базовые параметры: - Формат: VR-квест (анимационный фильм) - Тематика: Средневековье - Кол-во участников: 1-4 - ЦА: 12+, опыт в квестах не имеет значения - Сложность: Простая. Это должен быть больше анимационный фильм с погружением и незначительными действиями от участников, нежели квест, наполненный сплошными загадками или стрельбами - Главной отличительной особенностью от тех квестов, что существуют сейчас, будет полноценный эмоционально вовлекающий сюжет с драматургией, 3х-актной структурой. - Возможно, продумать разные ветки развития сюжета в зависимости от того, какие действия сделают участники - Предполагаемая площадь локации: около 100м2- Взаимодействие (интерактив, задания, что в принципе можно сделать): - Пройти лабиринт (стены предполагаются реальные). Лабиринт является обязательным условием. Сюжет должен быть таким, где уместным будет прохождение лабиринта. - Пройти по тонкой доске над пропастью (башня, ущелье, возможно, в пещере над огнем. Является обязательным условием для сюжета.) - Нажать рычаг - Открыть реальную дверь - Отгадать простую загадку (нажать в нужной последовательности изображения, например) - Найти и отнести куда-то ключ - Пострелять злодеев - Убить дракона - Подняться по лестнице (возможно, сделать реальную лестницу в локации для полного погружения) - Пролезть в узкий проход - Плывем на корабле, корабль трясет, колбасит, дует ветер, брызги в лицо - подумать, чтобы не тошнило

Если ты ознакомился со всем тз, начни свой отклик с этой фразы: “Я напишу лучший сценарий, потому что…”