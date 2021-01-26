Написать сценарий для квеста

СценарииЗакрыт13 заявок630 просмотров
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Есть примерная идея, ищем исполнителя, который пропишет все более детально. Ищем исполнителя, который: 

  • имеет опыт написания сценариев
  • выполняет задание в обговоренные сроки
  • приятен в общении)
  • умеет слушать и слышать
  • будет с нами на одной волне))
Подробнее: https://us02web.zoom.us/j/87623346274?pwd=aGExS2tFNEloTXIyelBDUEFYWkVkZz09

Техническое название - Лабиринт

- Базовые параметры:   - Формат: VR-квест (анимационный фильм)   - Тематика: Средневековье   - Кол-во участников: 1-4   - ЦА: 12+, опыт в квестах не имеет значения   - Сложность: Простая. Это должен быть больше анимационный фильм с погружением и незначительными действиями от участников, нежели квест, наполненный сплошными загадками или стрельбами   - Главной отличительной особенностью от тех квестов, что существуют сейчас, будет полноценный эмоционально вовлекающий сюжет с драматургией, 3х-актной структурой.   - Возможно, продумать разные ветки развития сюжета в зависимости от того, какие действия сделают участники   - Предполагаемая площадь локации: около 100м2- Взаимодействие (интерактив, задания, что в принципе можно сделать):   - Пройти лабиринт (стены предполагаются реальные).   Лабиринт является обязательным условием. Сюжет должен быть таким, где уместным будет прохождение лабиринта.   - Пройти по тонкой доске над пропастью (башня, ущелье, возможно, в пещере над огнем. Является обязательным условием для сюжета.)   - Нажать рычаг   - Открыть реальную дверь   - Отгадать простую загадку (нажать в нужной последовательности изображения, например)   - Найти и отнести куда-то ключ   - Пострелять злодеев   - Убить дракона   - Подняться по лестнице (возможно, сделать реальную лестницу в локации для полного погружения)   - Пролезть в узкий проход   - Плывем на корабле, корабль трясет, колбасит, дует ветер, брызги в лицо - подумать, чтобы не тошнило

Если ты ознакомился со всем тз, начни свой отклик с этой фразы: “Я напишу лучший сценарий, потому что…”

3 года назад
MaryMD
31 годРоссия
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
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