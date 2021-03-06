[b]Важно! Откликайтесь только в том случае если имели опыт работы с онлайн обменником, пример - [url=https://www.bestchange.ru/]https://www.bestchange.ru[/url]. Хорошо разбираетесь в сфере финансов, криптовалюте. Если вышеперечисленный опыт есть - для вас все будет просто) Ищу исполнителя, который готов составить раздел помощи ...
Мария Дмитроченко MaryMDMaryMD
Работаю удаленно в стартапе в сфере it. Стремлюсь находить талантливых ребят6 которые смогут выполнить интересные задачи за своевременную и достойную оплату.
- Копирайтинг3 заявкиЗакрытгод назад
Задача - подобрать ассеты и собрать один тестовый уровень гиперказуалки на юнити. В идеале на бесплатных ассетах, но если ассеты не найдем и надо будет купить - купим. Если не найдутся подходящие ассеты, использовать те, ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт2 года назад
Задача на будущее: Разработка большого квеста в VR для Oculus Quest 2.Стадия проекта сейчас: Пишется сценарий. Задача сейчас: Необходимо сделать на Unity или Unreal Engine пробную локацию (далее - демку) на бесплатных или самых дешевых ассетах ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть примерная идея, ищем исполнителя, который пропишет все более детально. Ищем исполнителя, который: [list][*]имеет опыт написания сценариев[*]выполняет задание в обговоренные сроки[*]приятен в общении)[*]умеет слушать и слышать[*]будет с нами на одной волне))[/list] Подробнее: https://us02web.zoom.us/j/87623346274?pwd=aGExS2tFNEloTXIyelBDUEFYWkVkZz09 Техническое название - Лабиринт - Базовые ...Сценарии13 заявокЗакрыт3 года назад