MaryMD

Мария Дмитроченко MaryMD

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад

Работаю удаленно в стартапе в сфере it. Стремлюсь находить талантливых ребят6 которые смогут выполнить интересные задачи за своевременную и достойную оплату.

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  • Копирайтер для создания раздела FAQ

    [b]Важно! Откликайтесь только в том случае если имели опыт работы с онлайн обменником, пример - [url=https://www.bestchange.ru/]https://www.bestchange.ru[/url]. Хорошо разбираетесь в сфере финансов, криптовалюте. Если вышеперечисленный опыт есть - для вас все будет просто) Ищу исполнителя, который готов составить раздел помощи ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Собрать один тестовый уровень гиперказуалки на Unity.

    Задача - подобрать ассеты и собрать один тестовый уровень гиперказуалки на юнити. В идеале на бесплатных ассетах, но если ассеты не найдем и надо будет купить - купим. Если не найдутся подходящие ассеты, использовать те, ...

    Unity
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать демократий версию

    Задача на будущее: Разработка большого квеста в VR для Oculus Quest 2.Стадия проекта сейчас: Пишется сценарий. Задача сейчас: Необходимо сделать на Unity или Unreal Engine пробную локацию (далее - демку) на бесплатных или самых дешевых ассетах ...

    Unity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать сценарий для квеста

    Есть примерная идея, ищем исполнителя, который пропишет все более детально. Ищем исполнителя, который: [list][*]имеет опыт написания сценариев[*]выполняет задание в обговоренные сроки[*]приятен в общении)[*]умеет слушать и слышать[*]будет с нами на одной волне))[/list] Подробнее: https://us02web.zoom.us/j/87623346274?pwd=aGExS2tFNEloTXIyelBDUEFYWkVkZz09 Техническое название - Лабиринт - Базовые ...

    Сценарии13 заявок
    Закрыт
    3 года назад