[b]Важно! Откликайтесь только в том случае если имели опыт работы с онлайн обменником, пример - [url=https://www.bestchange.ru/]https://www.bestchange.ru[/url]. Хорошо разбираетесь в сфере финансов, криптовалюте. Если вышеперечисленный опыт есть - для вас все будет просто) Ищу исполнителя, который готов составить раздел помощи ...