Написать сценарий для мультика из игрушек

СценарииЗавершен4 заявки301 просмотр
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Добрый день. Нужен интересный сценарий для мультика из игрушек - кукол MGA L.O.L. 

Продолжительность видеоролика согласно сценарию должна составить не менее 10мин.

Образец ролика - https://www.youtube.com/watch?v=JpewKdmEhHs (на сценарий не обращать внимания, он здесь ужасный!)

5 лет назад
cityinfo
Роман 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AlinaSh248
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$8
4 дня
WMZ
Работа по написанию сценария выполнена на высшем уровне и в срок! Рекомендую!
Заказчик добросовестный, понимающий и ответственный, приятно было сотрудничать!
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