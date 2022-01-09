Написать сценарий прогрева аудитории для инфопродукта

Нужно ознакомится с личностью эксперта, продуктом, его пользой, цели, результата, воронкой запуска и последующей воронкой онлайн школы и на основе полученной информации составить сценарий прогрева для эксперта. Сценарий нужен не под один запуск, а на регулярной основе при положительном эффекте от сотрудничества.Обязательно нужны примеры работ, результаты и личное общение в голосовом формате для понимания, подходим ли мы друг другу.