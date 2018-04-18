Нужна помощь по email маркетингу

Необходим сценарий для интерактивного мультфильма. Отличие интерактивного мультфильма от обычного в том, что зритель должен выбирать действия и от его выбора зависит дальнейший сюжет. Может иметь несколько концовок. То есть нечто вроде яркой анимированной компьютерной ...
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Требуется составить стратегию для писем приветственной серии, настроить аккаунт в мейлчиме и подписи на домене, а так же внедрить формы подписки на сайте
начните ответ с фразы "имейл" и укажите
1) ваш опыт в теме и примеры работы
2) по отдельности стоимость задач или все вместе
3) телеграм для связи
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