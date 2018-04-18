Нужна помощь по email маркетингу

Требуется составить стратегию для писем приветственной серии, настроить аккаунт в мейлчиме и подписи на домене, а так же внедрить формы подписки на сайте

начните ответ с фразы "имейл" и укажите

1) ваш опыт в теме и примеры работы

2) по отдельности стоимость задач или все вместе

3) телеграм для связи