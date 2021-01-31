Сценарий на рекламу Каршеринга

Есть примерная идея, ищем исполнителя, который пропишет все более детально. Ищем исполнителя, который: [list][*]имеет опыт написания сценариев[*]выполняет задание в обговоренные сроки[*]приятен в общении)[*]умеет слушать и слышать[*]будет с нами на одной волне))[/list] Подробнее: https://us02web.zoom.us/j/87623346274?pwd=aGExS2tFNEloTXIyelBDUEFYWkVkZz09 Техническое название - Лабиринт - Базовые ...